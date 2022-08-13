اتحاد جدة يطلب حكاما أجانب لأول مباراتين له في الدوري السعودي

كشف تقرير إخباري اليوم أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، تقدمت بأولى طلبات الأندية للحكام الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًّا، بعد أن خاطبت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي، بطلب طواقم تحكيمية لأول مباراتين للفريق أمام العدالة والاتفاق.

وذكرت صحيفة "الرياضية " السعودية التي أوردت التقرير، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها خاصة" أن " الطلب الاتحادي، وصيف الموسم الماضي، شمل حكام فيديو (فار)، إضافة إلى بقية الطاقم التحكيمي". وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي قررت استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب دون سقف محدد.

ويخوض اتحاد جدة أولى مواجهاته أمام العدالة، يوم 26 الجاري، فيما يستضيف الاتفاق يوم 3 سبتمبر المقبل، في الجولة الثانية. واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 65 نقطة من 30 مباراة.

