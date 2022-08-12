قميص «الرقصة الأخيرة» لمايكل جوردان في مزاد علني مقابل 5 ملايين دولار

سيُعرض القميص الذي ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية، مايكل جوردان، خلال المباراة الأولى من نهائيات دوري المحترفين عام 1998 عندما حقق لقبه السادس والاخير مع شيكاغو بولز، للبيع في المزاد العلني في سبتمبر مقابل ما يقدر بنحو 3 - 5 ملايين دولار، وفق ما أعلنت دار سوثبيز أول من أمس.

يعتبر قميص شيكاغو بولز الأحمر الشهير الذي يحمل الرقم 23، الخاص بجوردان، الثاني فقط الذي يتم بيعه بالمزاد العلني من أصل كل القمصان التي ارتداها اللاعب خلال تحقيقه لقب الدوري ست مرات بين 1991 و1998.

لاتزال معظم القمصان التي ارتداها جوردان في نهائيات الدوري ذات ملك خاص، وفقاً لسوثبيز، على الرغم من أنه تبرع بواحد لمتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية الإفريقية.

أمضى جوردان، (59 عاماً)، الجزء الأكبر من مسيرته مع بولز الذي فاز معه بجميع ألقابه الستة، لكنه عاد من اعتزاله في عام 2001 ليلعب موسمين مع واشنطن ويزاردز. وروى وثائقي «ذي لاست دانس» (الرقصة الأخيرة) من إنتاج شبكة «إي أس بي أن» وموقع «نتفليكس» الذي صدر في عام 2020، تفاصيل مسيرته مع بولز، لاسيما موسمه الأخير.

ويتوقع أن يكون القميص أغلى مقتنى على الإطلاق لجوردان.