رئيس ريال مدريد يستبعد إبرام صفقات جديدة

استبعد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، إبرام صفقات جديدة هذا الصيف، عقب التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إنتراخت فرانكفورت الألماني. وأشاد بيريز بقدرات لاعبي الفريق في إمداد الهداف المتألق كريم بنزيمة بالتمريرات. وفاز النادي الملكي على فرانكفورت بهدفي ديفيد ألابا وبنزيمة، الذي أصبح ثاني الهدافين التاريخيين للفريق.

وقال بيريز لمحطة «موفيستار» عقب المباراة: «علينا أن نواصل التدريب بشكل جيد، أنشيلوتي أدار الفريق، لا نفكر في أي شيء آخر». وأضاف: «بالنظر إلى جميع المهاجمين لدينا، إذا تعرّض بنزيمة لإصابة فلدينا الكثير من المهاجمين».