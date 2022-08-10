ريال مدريد عينه على لقب أوروبي جديد من بوابة فرانكفورت

يريد العملاق الإسباني ريال مدريد أن يبدأ مشواره الرسمي في الموسم الجديد كما أنهاه في مايو الماضي عندما توّج بطلاً لأوروبا، وذلك خلال مواجهته لمنافسه اينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية على الملعب الأولمبي في هلسنكي اليوم. وبعد موسم من «الدراما الكروية» أطاح فيها الريال بأندية عريقة تباعاً، قد لا يجد صعوبة كبيرة في التغلب على فرانكفورت الذي خسر بسداسية قبل أيام في افتتاح الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ.

وعزز الفريق الملكي رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا رافعاً إياه الى 14 لقباً، في حين انفرد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالرقم القياسي كالمدرب الأكثر ألقاباً في المسابقة الأهم قارياً مع أربعة ألقاب. ومن المتوقع أن يتألق اليوم نجم الريال كريم بنزيمة، المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية.