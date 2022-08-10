سيرينا: أنتظر بفارغ الصبر نهاية مسيرتي في التنس

قدّمت سيرينا وليامز أداء بدنياً مثيراً للإعجاب في ظروف صعبة لتعود إلى الانتصارات في بطولة تورونتو المفتوحة أول من أمس، لكنها قالت إنها تستطيع رؤية اقتراب مسيرتها من النهاية. واستخرجت سيرينا كل ما لديها لتفوز في الدور الأول على الإسبانية نوريا باريزاس بنتيجة 6-3 و6-4، رغم الطقس شديد الحرارة.

وبعد خوض مباراتها الثانية في الفردي بعد غياب لنحو عام، قالت سيرينا البالغة 40 عاماً، والحاصلة على 23 لقباً في تصريح صحافي: «هناك مجرد ضوء في نهاية النفق. نعم، هذا ما حدث لي أخيراً. أنتظر بفارغ الصبر الوصول إلى نهاية مسيرتي».