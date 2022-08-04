لاعب يعتدي بالضرب على حكمة كرة قدم في الأرجنتين .. فيديو

أقدم لاعب كرة قدم أرجنتيني على ضرب حكمة المباراة بقبضة يده على مؤخرة رأسها خلال مباراة جمعت بين فريقين محليين ضمن دوري إقليمي تقام فعالياته في العاصمة بوينس آيرس.

وألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على اللاعب وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن".

واحتسبت الحكمة دالما ماجالي كورتادي، خطأ ضد أحد لاعبي الفريقين، ويدعى كريستيان تيرون، وأشهرت له البطاقة الحمراء مما أغضب الأخير.

وظن تيرون أنه تعرض للظلم ما دفعه إلى التعدي عليها وضربها قبل أن تسقط أرضا.

وظهر في مقطع فيديو من المباراة، بعض أعضاء الطاقم المشرف على المباراة وهم يتدخلون لإبعاد تيرون عن الحكمة كورتادي منعا لتعرضها لمزيد من الأذى، وذلك قبل أن تتدخل الشرطة وتخرجه من الملعب.

وتوجهت كورتادي إلى قسم الشرطة لتسجيل شكوى ضد اللاعب المعتدي، بعد مغادرتها المستشفى.

من ناحيته، استنكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تصرفات اللاعب كريستيان تيرون تجاه الحكم دالما كورتادي، واصفة الأخيرة بأنها كان ضحية العنف الجسدي خلال النصف الثاني من الشوط الثاني من المباراة.