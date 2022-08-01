السعودية ترغب في استضافة كأس آسيا للسيدات

المصدر: وكالات

أبدت السعودية رغبتها باستضافة كأس آسيا في كرة القدم للسيدات عام 2026، في خطوة إضافية للدولة المحافظة نحو الانخراط في الكرة النسائية، بحسب ما أعلن الإثنين الاتحادان القاري والسعودي للعبة.

تتنافس السعودية لاستضافة البطولة مع الأردن وأستراليا وأوزبكستان، وفيما أُغلق باب إبداء الرغبات الأحد، سيتم اتخاذ القرار "والإعلان عنه خلال عام 2023"، بحسب الاتحاد القاري.

ونقل موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رئيسه ياسر المسحل أن الرغبة في استضافة البطولة "تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها".

وأشار إلى أن "الخطة الطموحة التي وضِعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخة مميزة لكرة القدم النسائية".

وخاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة دولية له في شباط/فبراير الماضي، عندما فاز على سيشل 2-صفر في جزر المالديف، وذلك بعد أن أنشئ عام 2021.

وتتطلّع الدولة الثرية التي ظلّت مغلقة لعقود، إلى بناء منتخب نسائي قادر على المنافسة في البطولات الخارجية، وهو أمر لم يكن ممكنًا تصوّره قبل فترة قصيرة حين كانت الشرطة الدينية تفرض على النساء قواعد اجتماعية صارمة.

فقد سُمح للنساء بقيادة السيارة، ووُضع حدّ لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء، وتقلّصت صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علماً أن الرياض لا تزال تواجه اتهامات من قبل منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بقمع النشطاء والمفكرين ورجال دين.

وأعلنت الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن انطلاق الدوري المحلي بمشاركة 16 فريقاً وتحت إشراف "إدارة الكرة النسائية" التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد بضع سنوات فقط من رفع الحظر على ممارسة النساء للعبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news