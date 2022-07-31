الجمهور المصري يتفاعل مع «حضن» محمد صلاح مع سيدة كرة القدم الإنجليزية الأولى.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

خصت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديبي هيويت، نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، باستقبال خاص خلال تسليمها فريق ليفربول ميداليات التتويج بقلب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، بعد فوز الريدز (3-1).

وخلال مرور محمد صلاح أمام ديبي هيويت لحصوله على ميداليته قامت ديبي هيويت باحتضان صلاح.

وجاء حضن سيدة كرة القدم الإنجليزية الأولى لمحمد صلاح تعبيرا عن سعادتها بتألق الفرعون المصري واستمراره في تحقيق الأرقام القياسية والألقاب الفردية والجماعية ولدوره الكبير في عودة ليفربول إلى منصات التتويج بعد غياب طويل.

وديبي هيويت، سيدة أعمال وشخصية رياضية بريطانية، وعُيّنت رئيسة لاتحاد كرة القدم في يونيو 2021، وتولت المنصب في يناير 2022، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد، خلفا للرئيس المؤقت للاتحاد بيتر ماكورميك الذي تولى المنصب بعد استقالة رئيس الاتحاد السابق جريج كلارك في نوفمبر 2020.

وتفاعل الجمهوري المصري كثيرا مع مشهد «حضن» ديبي هويت لمحمد صلاح، إذ اعرب الكثيرين عن إعجابهم وفخرهم بما وصل إليه النجم المصري من تألق وتقدير على أعلى مستوى.

وعلق عشاق ومحبي محمد صلاح على المشهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيين ان يستمر النجم المصري في تحقيق الألقاب والبطولات الفردية والجماعية.

يا ويلك من ام مكة يا ويلك pic.twitter.com/QPUoftqUyb — salman (@lfcsalman) July 31, 2022

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