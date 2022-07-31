محمد صلاح يحصل على أعلى تقييم في ليلة تتويج ليفربول.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حصل نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على أعلى تقييم في مباراة كأس الدرع الخيري التي ظفر بها ليفربول للمرة الأولى منذ عام 2006 بفوزه 3-1 على مانشستر سيتي السبت بفضل أهداف أرنولد والدولي ومحمد صلاح وداروين نونيز.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، شارك محمد صلاح بشكل مباشر في إحراز 13 هدفا لليفربول ضد مانشستر سيتي (8 أهداف، 5 تمريرات حاسمة)، وهو أكبر عدد له ضد فريق واحد مع الريدز، كما أن أهدافه الثمانية ضد مانشستر سيتي منذ 2017-2018 هي أكبر عدد يسجله أي لاعب مقابل سيتيزينز في هذا الوقت.

وحصل نجم ليفربول على أعلى تقييم في مباراة فريقه أمام مانشستر بعدما سجل هدفا وصنع آخر، وساهم في صناعة الثالث حيث نال على تقييم 8.7% 10، كأعلى اللاعبين تقييما في المباراة من الفريقين.

وتمكن صلاح من لمس الكرة 52 مرة، ونجح في المرور من الخصم 5 مرات بنسبة نجاح 100% كما وصلت نسبة التمريرات الصحيحة لـ94%، مع 4 عرضيات من بينها عرضية صحيحة، وصناعة فرصتين للتسجيل، وعقب المباراة، قام إيان راش أسطورة ليفربول، وديبي هيويت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتسليم فريق ليفربول الميداليات الذهبية الخاصة بهم، بينما قامت ديبي هيويت بمعانقة محمد صلاح في مشهد رائع تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد التتويج بالدرع الخيرية، فاز محمد صلاح بجميع البطولات مع ليفربول حيث حصل من قبل على 6 ألقاب أخرى وهي دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدوري الإنجليزي 2019 - ، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية عام 2019، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والرابطة الإنجليزية الموسم الحالى 2021 - 2022.

🎥🌟| الاسطورة محمد صلاح ضد مان سيتي



pic.twitter.com/dTXAZAqy6z — salman (@lfcsalman) July 31, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news