محمد صلاح يضم مانشستر سيتي إلى قائمة ضحاياه.. ويحقق رقما قياسيا غير مسبوق

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تألق النجم المصري محمد صلاح، وقادر فريقه ليفربول، لتحقيق لقب الدرع الخيرية، بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور، معقل ليستر سيتي.

وسجل صلاح، الهدف الثاني لفريقه من علامة الجزاء، في الدقيقة 83، بينما صنع الهدف الأول لزميله أليكسندر أرنولد.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفًا لليفربول ضد مانشستر سيتي (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

وأضافت الشبكة، أن هذا العدد هو أكبر حصيلة لصلاح أمام فريق واحد بقميص الريدز.

وتعتبر أهداف صلاح الثمانية هو أكبر عدد من الأهداف، يسجله لاعب من الفريقين في شباك الفريق الآخر، منذ موسم 2017-2018.

من جانبها سلطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على الأداء الذي قدمه محمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي.

وقالت ديلي ميل في تقرير مُفصل عن صلاح: «اتخذت قدرة محمد صلاح على مفاجأة يورجن كلوب منعطفا غير متوقع في وقت سابق من هذا الشهر عندما أظهر مستوى نادرا من الكرم، عندما قرر أن يمنح نونيز ركلة جزاء في مباراة لايبزيج الودية لمنحه ثقة مبكرة».

وأضافت: «صلاح في أول سبع دقائق من موسم 2022-2023، ظهر حادًا مرة أخرى وكان حادًا مُنذ البداية».

وتابعت: «رغم أن المباراة في بداية الموسم لكن الفريقين لم يكونا ودودين، وأداء صلاح كان مهما بنفس القدر، وفي أول مباراة تنافسية كان رائعا للغاية».

وأتبعت: «يبدو أن محمد صلاح مُستعد لبدء هذا الموسم مثل رصاصة ستنطلق من مسدس، وحدث ذلك مرتين، حيث كان في الدقيقة الرابعة سيتسبب في استياء لـ بيب جوارديولا، حيث أطلق تسديدة ولكنها جاءت في الشباك الجانبية».

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