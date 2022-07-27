نجم الأهلي المصري يخضع لجراحة غضروف الركبة غدا

المصدر: وكالات

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن حسين الشحات، لاعب الفريق يخضع اليوم الأربعاء لبعض الفحوصات الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، قبل إجراء جراحة غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يخضع الشحات للجراحة غدًا الخميس بمستشفى إسباير تحت إشراف الخبير اليوناني بابا كوستاس، والذي أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم.

وقال أبوعبلة، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم، إنه وصل معه حسين الشحات إلي الدوحة اليوم قبل إجراء الجراحة غدًا وفقًا للموعد المحدد له من جانب الطبيب اليوناني.

كان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أبوعبلة قد أكد أن إصابة حسين الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري والتي أقيمت يوم 5 يوليو الجاري.

ويواجه الأهلي فريق مصر المقاصة في وقت لاحق اليوم الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 42 لقبا، المركز الثالث في ترتيب المسابقة، برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

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