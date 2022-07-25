موقع الأهلي يعيد نشر فيديو لسيد عبدالحفيظ تحدث فيه عن مرتضى منصور والممر الشرفي.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعاد النادي الأهلي المصري، وقناة الأهلي، عبر الحساب الرسمي، نشر الفيديو الخاص بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد أن تم حذفه.

وكانت حسابات النادي الأهلي حذفت فيديو سيد عبد الحفيظ بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة الأهلي والجونة أمس الأحد دون نشر أي أسباب.

وبحسب موقع «فيتو» وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرًا، وحذف تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الجونة من الحسابات الرسمية للقناة.

كما وجه محمود الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الأمس، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع الحسابات الرسمية للنادي.

يذكر أن قناة النادي الأهلي حذفت التصريحات التي أدلي بها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الممر الشرفي بعد المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في كأس مصر، وحذفتها القناة عبر منصاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويوتيوب.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي، عقب الفوز على الجونة في الدوري، إن «فكرة إقامة الممر الشرفي؛ ليست مألوفة في ملاعب كرة القدم المصرية، وأنه لن يُلقي التحية على أي شخص شكّك في وطنيته في وقت سابق».

وعلق سيد عبد الحفيظ، لأول مرة على عدم مصافحته رئيس الزمالك مرتضى منصور، في نهائي كأس مصر، قائلا: «شهر 10 المقبل سأكون 45 سنة، لا أعتقد أن القادم يساوي الماضي، ولا يجب أن توطئ رأسك لشخص على مدار 4 أو 5 سنوات يتجاوز في حقك، في أهلك ووطنيتك، وعندما أشاهدك أسلم عليك!، سيكون آخر يوم في عمري».

وأضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحاته: «قبل مباراة كأس مصر بيومين خرج مع شخص أهلاوي على قناة الشمس يسبني، وأنا لم أشاهده أبدًا ولا دخلت منزله».

وتابع: «لست أنا الشخص الذي يتعرض للإهانة بوالديه وأخرج للاعتذار وأقول يا سيادة المستشار (يقصد المستشار مرتضى منصور)، الأصل لا يمكن لأحد أن يشتريه أو يتعلمه».

وقال سيد عبد الحفيظ: «البطولات مكسب وخسارة، ولكن العزة (هتجيبها إزاي!)، كل ما أريد أن أختم به بمنتهى البساطة والهدوء، كل شخص يحلل مثلما يريد، هذه الفترة ليست سهلة والكل يعرف صعوبتها وأهميتها، وأكثر ما يميزنا في الأهلي العقلية الواحدة من الصغار للكبار والجماهير ومجلس الإدارة».

تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ أمس عقب الفوز على الجونة pic.twitter.com/61UfN9wcxm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2022

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