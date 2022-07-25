تاريخ الميداليات العربية في بطولة العالم لألعاب القوى

المصدر: دبي-الامارات اليوم

في ما يلي الميداليات العربية في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى منذ النسخة الأولى عام 1983 في هلسنكي حسب الدورات، وذلك في ختام النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

* هلسنكي 1983: المغربي سعيد عويطة برونزية سباق 1500 م

* روما 1987: الصومالي عبدي بيل ذهبية سباق 1500 م، المغربي سعيد عويطة ذهبية 5 آلاف م، الجيبوتي أحمد صلاح فضية الماراثون

* طوكيو 1991: الجزائري نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 م، الجزائرية حسيبة بولمرقة ذهبية سباق 1500 م، المغربي ابراهيم بوطيب برونزية سباق 5 الاف م، المغربي خالد السكاح برونزية سباق 10 الاف م، الجيبوتي أحمد صلاح فضية الماراثون، الجزائري عز الدين براهمي برونزية سباق 3 الاف م موانع

* شتوتغارت 1993: الجزائري نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 م، الصومالي عبدي بيل برونزية سباق 1500 م، الجزائرية حسيبة بولمرقة برونزية سباق 1500 م

* غوتبورغ 1995: الجزائري نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 م، الجزائرية حسيبة بولمرقة ذهبية سباق 1500 م، السورية غادة شعاع ذهبية السباعية، المغربي هشام الكروج فضية سباق 1500 م، المغربي خالد بولامي فضية سباق 5 الاف م، المغربي خالد السكاح فضية سباق 10 الاف م، المغربية زهرة واعزيز برونزية سباق 5 الاف م، السعودي سعد الشمري برونزية سباق 3 الاف موانع

* اثينا 1997: المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 1500 م، المغربية نزهة بدوان ذهبية سباق 400 م حواجز، المغربي خالد بولامي فضية سباق 5 الاف م، المغربي صلاح حيسو برونزية سباق 10 الاف م

* اشبيلية 1999: المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 1500 م، المغربي صلاح حيسو ذهبية سباق 5 الاف م، المغربية نزهة بدوان فضية سباق 400 م حواجز، المغربية زهرة واعزيز فضية سباق 5 الاف م، المغربي علي الزين برونزية سباق 3 الاف م موانع، الجزائري جابر سعيد القرني برونزية 800 م، السورية غادة شعاع برونزية السباعية

* ادمونتون 2001: المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 1500 م، المغربية نزهة بدوان ذهبية سباق 400 م حواجز، المغربي علي الزين فضية سباق 3 الاف م موانع

* باريس 2003: الجزائري سعيد جابر القرني ذهبية 800 م، المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 1500 م، المغربي جواد غريب ذهبية سباق الماراثون، القطري سيف سعيد شاهين ذهبية سباق 3 الاف م موانع، المغربي هشام الكروج فضية سباق 5 الاف م

* هلسنكي 2005: البحريني رشيد رمزي ذهبية سباق 800 م، البحريني رشيد رمزي ذهبية سباق 1500 م، القطري سيف سعيد شاهين ذهبية سباق 3 الاف م موانع، المغربي جواد غريب ذهبية سباق الماراثون، المغربي عادل الكاوش فضية سباق 1500 م، المغربية حسناء بنحسي فضية سباق 800 م

* اوساكا 2007: البحرينية مريم يوسف جمال ذهبية سباق 1500 م، البحريني رشيد رمزي فضية سباق 1500 م، القطري مبارك حسن الشامي فضية سباق الماراثون، المغربية حسناء بنحسي فضية سباق 800 م، التونسي حاتم غولة برونزية سباق 20 كلم مشيا

* برلين 2009: البحريني يوسف سعد كامل ذهبية سباق 1500 م، البحرينية مريم يوسف جمال ذهبية سباق 1500 م، البحريني يوسف سعد كامل برونزية سباق 800 م، القطري جيمس كواليا شيبكوروي برونزية سباق 5 الاف م

* دايغو 2011: التونسية حبيبة لغريبي ذهبية سباق 3 الاف م موانع، السوداني ابو بكر كاكي فضية سباق 800 م

* موسكو 2013: القطري معتز برشم فضية الوثب العالي، الجيبوتي عين الله سليمان برونزية 800 م

* بكين 2015: التونسية حبيبة لغريبي فضية سباق 3 الاف م موانع، المصري ايهاب عبد الرحمن فضية رمي الرمح، المغربي عبد العاطي ايغيدير برونزية سباق 1500 م، البحرينية يونيس كيروا برونزية الماراثون

* لندن 2017: البحرينية روز شيليمو ذهبية الماراثون، القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي، المغربي سفيان البقالي فضية 3 الاف م موانع، البحرينية سلوى عيد ناصر فضية 400 م، القطري عبد الاله هارون برونزية 400 م، السوري مجد الدين غزال برونزية الوثب العالي

* الدوحة 2019: القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي، البحرينية سلوى عيد ناصر ذهبية سباق 400 م، والجزائري توفيق مخلوفي فضية سباق 1500 م، والبحرينية روز شيليمو فضية سباق الماراثون، والقطري عبد الرحمن صمبا برونزية سباق 400 م حواجز، منتخب البحرين لسباق التتابع المختلط برونزية اربع مرات 400 م، والمغربي سفيان البقالي برونزية في سباق 3 الاف م موانع.

* يوجين (2021) 2022: القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي، المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع، الجزائري جمال سجاتي فضية سباق 800 م.

- التوزيع بحسب الدول -

* المغرب: 31 ميدالية (11 ذهبية و12 فضية و8 برونزية)

* البحرين: 13 ميداليات (7 ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات)

* الجزائر: 11 ميدالية (6 ذهبية وفضيتان و3 برونزية)

* قطر: 10 ميداليات (5 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات)

* تونس: 3 ميداليات (ذهبية وفضية واحدة وبرونزية)

* سوريا: 3 ميداليات (ذهبية وبرونزيتان)

* الصومال: ميداليتان (ذهبية وبرونزية)

* جيبوتي: ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية)

* السودان: ميدالية واحدة (فضية)

* مصر: ميدالية واحدة (فضية)

* السعودية: ميدالية واحدة (برونزية)

* المجموع: 79 ميدالية (32 ذهبية، 24 فضية، 23 برونزية)

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