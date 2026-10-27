دبي ترحب بأبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية لـ «تحدي القراءة العربي 2026»

اكتمل وصول أبطال الدول المشاركة في الدورة الـ10 من «تحدي القراءة العربي» إلى دبي، لتمثيل بلدانهم في الحفل الختامي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، يوم 29 أكتوبر الجاري، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويجري خلال الحفل الختامي المرتقب، تتويج بطل «تحدي القراءة العربي 2026»، والفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، والمدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة»، والمشرف الحاصل على لقب «المشرف المتميز»، كما يتضمن الحفل تكريم بطل الجاليات، وهي الفئة التي تضم الطلبة المشاركين من خارج الدول العربية ومتعلمي اللغة العربية والناطقين بغيرها.

وحظيت وفود الدول المشاركة في الحفل الختامي للدورة الـ10 لدى وصولها إلى مطار دبي، باستقبال حافل نظمه فريق «تحدي القراءة العربي»، حيث حرص الفريق على توفير جميع أنواع التسهيلات لأعضاء الوفود بما يحقق لهم أقصى درجات الراحة والسكينة، والاستعداد المثالي للحفل الختامي، وتقديم أفضل ما لديهم في سياق تنافسهم على المراكز الأولى في فئات التحدي، كما أعد فريق «تحدي القراءة العربي» برنامجاً ثرياً للمشاركين في المرحلة النهائية شمل زيارات إلى أبرز معالم وصروح دبي التعليمية والثقافية والترفيهية، والوجهات السياحية الشهيرة على مستوى العالم.

مكافآت تحفيزية

ويبلغ إجمالي جوائز «تحدي القراءة العربي» التكريمية والتشجيعية 11 مليون درهم سنوياً، لتصل قيمة الجوائز على مدى 10 دورات من المبادرة القرائية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى 110 ملايين درهم.

وينال بطل «تحدي القراءة العربي»، جائزة مالية وقدرها نصف مليون درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث 70 ألف درهم.

ويحصل بطل «تحدي القراءة العربي» في فئة أصحاب الهمم على مكافأة قدرها 200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 50 ألف درهم، وهي الفئة التي أضافتها مبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها السابعة، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

ويخصص «تحدي القراءة العربي» جوائز قيمتها 200 ألف درهم لفئة الجاليات، بواقع 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و70 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.

وتنال المدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة» جائزة قدرها مليون درهم، فيما يخصص «تحدي القراءة العربي» 500 ألف درهم للمركز الثاني، و300 ألف درهم للمركز الثالث.

وفي فئة «المشرف المتميز» ينال صاحب المركز الأول 300 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم.

قائمة الأبطال

وتشمل قائمة أبطال الدول المشاركة في المرحلة الختامية، كلاً من: خديجة بومليك (المغرب)، وبانة عمر عبدالله (سورية)، وعمر محمد العامري (قطر)، ونور أسامة الكندري (الكويت)، لجين أحمد عبد (العراق)، ميار محمد رجب عثمان (مصر)، سندس محمد السيد رحاب (الأزهر الشريف)، وغزل رشاد عادل تيم (فلسطين)، ورنيم مرشد الدرويش (البحرين)، وريان بن أديب علي الزكري (السعودية)، وآية محمود منصور الطاهات (الأردن)، ودي شيخن الزمراكي (موريتانيا)، ودانة عادل الزرعوني (الإمارات)، وياسمين عبدالحميد أوحيدة البطي (ليبيا)، وبهاء ميموني (تونس)، ومانيسا بلال أبومحمود (لبنان)، ومجلي عبدالرحمن علي عبدالله (اليمن).

أما قائمة أصحاب المراكز الأولى في فئة أصحاب الهمم على مستوى الدول فتضم كلاً من: حمزة كميلي (المغرب)، ومحمود عمران (سورية)، ولينا محمد فاروق (قطر)، وعبدالله محمود المطيري (الكويت)، سجاد حسن محمد (العراق)، ومحمد عبدالجواد عبد النبي نجدي (مصر)، محمد الأمير زكريا رياض (الأزهر الشريف)، وغزل إسماعيل صدقي دراغمة (فلسطين)، وبتول السيد رضاء شرف (البحرين)، ولمى بنت يوسف محمد قصادي (السعودية)، وإيناس محمد أحمد سميرات (الأردن)، ويوسف محمد سعيد حامد (الإمارات)، ورواسي رمضان بلقاسم (ليبيا)، وروان عشبولي (تونس)، وأحمد علي قطيش (لبنان)، وسناء محمود حسن الحميري (اليمن).

وتضم قائمة المشرفين أصحاب المراكز الأولى على مستوى الدول المشاركة في فئة «المشرف المتميز» كلاً من: عز الدين المونسي (المغرب)، وآلاء ناصر شروخ (سورية)، وهشام بدر الدين السيد (قطر)، وبدور فالح متعب الأصقة (الكويت)، داليا حسانين أحمد (مصر)، منطقة بني سويف (الأزهر الشريف)، وعاهد صالح أبو الرب (فلسطين)، وعائشة العطاوي (البحرين)، وحنان علي الحازمي (السعودية)، وفخري محمود مياس (الأردن)، ومحمدو محمد الأمين محمد الشيخ (موريتانيا)، ونعيمة الأميري (الإمارات)، وعواطف علي الشهيبي (ليبيا)، ومنير الفريجي (تونس)، وحيدر محمود مشورب (لبنان)، وانتصار حسن عامر العودي (اليمن).

ويتنافس على لقب فئة «المدرسة المتميزة»، المدارس الفائزة على مستوى الدول المشاركة، وهي: مدرسة مولاي إدريس التأهيلية (المغرب)، وأكاديمية المها للبنين (قطر)، ومدرسة اليرموك الثانوية بنات (الكويت)، ومدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية (مصر)، ومدرسة ذكور الإسراء الثانوية الخاصة (فلسطين)، ومدرسة سار الثانوية للبنات (البحرين)، وابتدائية مدارس العزيزية الأهلية (السعودية)، ومدرسة الخالدية الثانوية الشاملة المختلطة (الأردن)، ومدرسة آفاق المستقبل (موريتانيا)، ومدرسة حمد بن عبدالله الشرقي - الحلقة الثالثة (الإمارات)، ومدرسة سيدي عامر (تونس)، وثانوية مار يوسف للراهبات (لبنان)، ومدرسة النورس (اليمن).

جوائز تكريمية وتشجيعية

• 11 مليون درهم إجمالي جوائز «تحدي القراءة العربي» التكريمية والتشجيعية.

• 500 ألف درهم جائزة بطل «تحدي القراءة العربي».

• 200 ألف للفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

• 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول في فئة الجاليات.

• مليون درهم مكافأة المدرسة الحاصلة على لقب «المدرسة المتميزة».

• 300 ألف درهم جائزة مالية للفائز بلقب «المشرف المتميز».

• 110 ملايين درهم مجموع جوائز «تحدي القراءة العربي» في 10 دورات.