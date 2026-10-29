المصرية ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أبطال تحدي القراءة العربي 2026، في ختام تصفيات الدورة العاشرة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، حيث تُوّجت ميار عثمان من جمهورية مصر العربية بطلةً للتحدي.

وشهد الحفل الختامي، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي، تتويج محمود عمران من سوريا بطلاً لتحدي القراءة العربي عن فئة أصحاب الهمم، فيما فاز صهيب مجد من نيوزلندا بلقب بطل التحدي على مستوى الجاليات. وحصل فخري مياس من الأردن على جائزة المشرف المتميز، فيما فازت مدرسة سيدي عامر الابتدائية من تونس بجائزة المدرسة المتميزة، البالغة قيمتها مليون درهم.

وحقق تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق، بوصول عدد المشاركين في تصفيات دورته العاشرة إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74 ألفاً و62 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالدورة التاسعة.

كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138 ألفاً و426 مدرسة، و161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.

ويهدف التحدي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" في العام 2015، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة في الوطن العربي والعالم، وتطوير مهارات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وترسيخ حب اللغة العربية لدى الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على استخدامها في حياتهم اليومية.

ويسعى التحدي، الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى ترسيخ حب المعرفة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة، وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والأسر في غرس ثقافة القراءة، إلى جانب تعريف النشء بثقافات الشعوب الأخرى، وترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وتشجيع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.