ملخص مباراة المغرب وجنوب إفريقا (2-1) في النهائي الإفريقي للسيدات (فيديو)

أحرزت جنوب إفريقيا لقب كأس أمم إفريقا للسيّدات في كرة القدم بعد تغلبه على المغرب 2-1 في المباراة النهائيّة التي اقيمت السبت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط أمام جمهور غفير تجاوز 50 ألف متفرج.

وخاض الفريقان مباراة قوية لكن الشطو الاول انتهى من دون اهداف قبل أن تسجل لاعبات منتخب جنوب إفريقيا هدفين في الدقيقتين 63 و71 عبر لاعبة براغا البرتغالي جيرماين سيوبوسينوي وهيلدا ماغايا المحترفة في كوريا الجنوبية على التوالي. فيما أحرزت هدف المغرب لاعبة توتنهام الإنجليزي روزيلا العيان في الدقيقة 80.

📹 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇲🇦 1-2 🇿🇦



A historic night for #TeamSouthAfrica who beat the hosts to claim their first ever #TotalEnergiesWAFCON title 🏆 #TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame | @Football2Gether pic.twitter.com/6WJelCCl5v