الوحدات الأردني يتصدر الدوري: اللعب مع العقبة لكن المباراة مع الفيصلي !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تصدر فريق الوحدات دوري المحترفين الأردني لمرحلة الذهاب بعد فوزه على شباب العقبة أمس بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة بدت وكأنها تجري أحداثها أمام غريمه التقليدي النادي الفيصلي، الذي كان متصدرا الدوري حتى نهاية مباراة الوحدات مع العقبة ليتقدم بعدها الوحدات ويتصدر دوري الذهاب.

اللقاء المؤجل عن الجولة الثالثة بدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، والذي أقيم على ستاد القويسمة مساء أمس، وسط حضور حاشد وغير مسبوق لجماهير الوحدات، شكل مباراة مصيرية غاية في الأهمية لـ (المارد الأخضر) الذي تجاوز في الفترة الأخيرة مرحلة من تذبذب المستوى والعقبات الفنية، ليعيده المدرب الفرنسي جوميز الى سكة الانتصارات مجدداً ويستعيد ثقة جماهيره.

ووصل الوحدات إلى النقطة 26 ، بعد تجاوزه الفيصلي الذي يمتلك 25 نقطة، فيما تلاه الحسين اربد ثالثا بعشرين نقطة.

وافتتح لاعب الوحدات أحمد سريوة التسجيل لفريقه عند الدقيقة 27، بعدما تسلم تمريرة زميله منذر أبو عمارة، من خارج منطقة الجزاء، مسددا كرة قوية بقدمه اليسرى ارتطمت بالعارضة قبل دخولها الشباك وهو نفس اللاعب الذي أعاد الوحدات للفوز بهدف ثانٍ بعد أن سجل لاعب العقبة محمد الحسنات هدف التعادل، ليسجل اللاعب منذر ابو عمارة الهدف الثالث قاطعا بالوحدات بر الأمان، ويسجل الهدف الرابع مالك العلان في الوقت الضائع.

وبقي شباب العقبة في المركز السابع وبرصيد 14 نقطة.

ويذكر أن الوحدات وقع عقودا جديدة خلال اليومين الماضيين مع المحترف الفلسطيني المهاجم شهاب القنبر واللاعب الأردني زيد جابر فيما كشفت مصادر من داخل النادي أمس انه في طريقه للتوقيع أيضا مع مدافع افريقي، واستعادة لاعبه السابق المهاجم محمود زعترة العائد من تجربة احترافية.

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