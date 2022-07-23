«لا مكان للمقصر داخل الفريق».. رسالة شديدة اللهجة من الخطيب للاعبي الأهلي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هدد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، بسبب الأداء السلبي الذي ظهر به اللاعبون خلال المباريات الأخيرة، لاسيما نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

وجه الخطيب ، رسالة شديدة اللهجة للاعبي الفريق الأول للكرة، ‏بعد الهزيمة من الزمالك 2-1 وخسارة بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت على استاد ‏القاهرة وسط حضور جماهير محدود من الناديين، واشتملت الرسالة على تهديد ووعيد ‏للمتخاذلين وتلويح بفتح باب الرحيل لأي لاعب لا يقدر قميص النادي أو يتقاعس عن بذل ‏أقصى ما لديه من جهد لإسعاد جماهير الأهلي. ‏

وأكد الخطيب من خلال رسالته للاعبي الأهلي أنه لا يوجد مكان للمقصرين داخل القلعة الحمراء.

وقال الخطيب للاعبين في رسالته أن النادي وفر لهم كافة ‏السبل للوصول إلى منصات التتويج بالبطولات، وأن الأهلي حريص أشد الحرص على توفير ‏المناخ الذي يجعل الفريق قادرا على حصد البطولات ولم يتوان عن تلبية رغباتهم واحتياجاتهم ‏والوفاء بكافة الإلتزامات الخاصة بهم.‏

وأشار الخطيب في رسالته إلى أن مجلس إدارة الأهلي بيت النية للقيام بثورة تصحيح داخل فريق الكرة، بخروج عدد كبير من لاعبي الفريق في مختلف مراكزهم، في حالة استمرار تخاذلهم.

كما أكد الخطيب خلال رسالته للاعبين أن جمهور الأهلي له كافة الحق أن يحزن ويغضب ‏ويثور وأن الجمهور يضع مصلحة النادي أولا ولم يقصر يوما في دعم الفريق ولاعبيه ‏وجهازه الفني وكانوا دائما عند حسن الظن بهم وأن هذا الوفاء يجب أن يقابله الفريق ‏بالتضحية والعرق والكفاح داخل الملعب من أجل الفوز بالبطولات ورسم الإبتسامة على ‏وجوههم.‏

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