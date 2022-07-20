تحدد موعد مباراة منتخب المغرب مع باراغواي استعدادا لمونديال 2022

المصدر: الرباط-رويترز.

سيخوض منتخب المغرب مباراة دولية ودية منتخب باراغواي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كاس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

واعلن اتحاد باراجواي اليوم الاربعاء انه تم رسميا الاتفاق على مواجهة منتخب المغرب وديا بمدينة اشبيلية بإسبانيا يوم 27 سبتمبر ايلول المقبل.

وقرر منتخب المغرب استغلال مواعيد شهر سبتمر الدولية لإقامة مباراتين وديتين في ظل الغاء مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا بعد استبعاد منتخب زيمبابوي للايقاف الدولي.

وسيلعب منتخب المغرب الذي يشارك للمرة السادسة في نهائيات كأس العالم والثانية على التوالي ضمن المجموعة السادسة الى جانب كرواتيا و بلجيكا و كندا.

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