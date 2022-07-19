نادي النصر السعودي يقرر الاستغناء عن 25 لاعبا

المصدر: الرياض-وكالات.

قرر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الاستغناء عن 25 لاعبا من الفريق الأول، بداعي عدم احتياجه لهم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة الكرة في نادي النصر ستبلغ، اليوم الثلاثاء، لاعبي الفريق الذين خرجوا من القائمة التي ستغادر إلى إسبانيا لإقامة معسكر استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وأوضحت المصادر أن اللاعبين الـ 25 المستبعدين من معسكر ماربيا، سيبدؤون تدريباتهم الأسبوع المقبل في مقر النادي لحين إعارتهم أو بيع عقودهم أو تسليمهم مخالصات مالية تنهي ارتباطهم بالنصر.

وأشارت إلى أن الفرنسي جارسيا أكد عدم احتياجه لهؤلاء اللاعبين في الموسم المقبل بعد اطلاعه على تقارير فنية خاصة بهم، ومن المنتظر أن يجرى توفير جهاز فني للاعبين المستبعدين الذين سينتظمون في تدريبات بالرياض.

ويخوض نادي النصر سوق انتقالات مدو بالتعاقد مع المدرب جارسيا والظهير جيسلان كونان وحارس المرمى الكولومبي أوسبينا.

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