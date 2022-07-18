ثورة علمية.. كاميرا مزروعة بقمصان اللاعبين تبث المباريات بتفاعل مدهش (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تستعد ملاعب كرة القدم لثورة علمية جديدة في بث المباريات من خلال نقل الأحداث كما يراها اللاعب على شاكلة ألعاب القتال الإلكترونية "كول أوف دوتي"، إذ سيصبح بإمكان المشاهد متابعة مباراة كاملة من وسط الميدان وكأنه بين اللاعبين ويتفاعل مع المباراة بشكل غير مسبوق.

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم قد يتغير بشكل جذري، مع تجربة كاميرات جديدة، تضع المتفرج وسط المباراة مع اللاعبين، كوضحة أن نادي كولون الألماني جرب كاميرات جديدة للبث، تمزج مع قميص اللاعب، وتبث لنا كل ما يراه اللاعب المختار خلال اللقاء.

Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽😍



Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. 👀



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____#KOEACM #innovationgame pic.twitter.com/JuDoxHh8S8 — 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022

وأضافت أن تلك التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة "مايند فلاي"، وتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة من منظور اللاعب، في وقت نشر حساب نادي كولون بعض اللقطات في المباراة، من كاميرا اللاعب تيم ليمبيرلي، الذي تم تركيب كاميرا "مايند فلاي" في قميصه.

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