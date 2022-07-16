رسمياً.. تشيلسي يعلن التعاقد مع أفضل مدافع إفريقي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي تشيلسي اليوم السبت، ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي القادم من نابولي، بعقد يمتد لـ4 سنوات.

وكوليبالي هو ثاني لاعب ينضم إلى تشيلسي هذا الصيف، بعدما سبق أن حصل على توقيع الجناح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج، إذ يعد اللاعب السنغالي أفضل مدافع في إفريقيا وأحد أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية، ووصفه موقع تشيلسي الرسمي بأنه "قارئ رائع للعبة، وبارع في الاستحواذ، ومريح في إخراج الكرة أو لعب التمريرات للأمام لوضع فريقه في الهجوم".

وقال كوليبالي في تصريحات لموقع تشيلسي: "سعيد جدا لوجودي هنا مع هذا الفريق في تشيلسي، إنه فريق عالمي، وكان حلمي دائمًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "أراد تشيلسي في المقام الأول ضمي في 2016 لكننا لم ننجح، الآن عندما جاؤوا إليّ قبلت، لأنهم أرادوا حقًا أن آتي إلى الدوري الإنجليزي لألعب معهم".

وزاد: "عندما تحدثت إلى أصدقائي المقربين إدو (إدوارد ميندي) وجورجينيو، جعلا خياري أسهل، لذلك أنا سعيد حقًا لوجودي معكم اليوم".

وأتم: "أريد أن أشكر الجماهير لأنني رأيت الكثير منهم في لندن وعلى متن الطائرة، كان الجميع سعداء لوجودي، وآمل أن يكون الموسم جيدًا حقًا وسنمنح الجماهير بعض اللحظات الجيدة".

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