مدرب يد الجزائر: مصر لديها جيل يسيطر على إفريقيا حتى عام 2030

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال رابح غربي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لـ كرة اليد، إن المنتخب المصري له طابع عالمي ويؤدي أداء أوروبي ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريقين أمس الجمعة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد، أن منتخب بلاده أضاع العديد من الفرص خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وشدد على أن محاربي الصحراء سيعملون على تدارك الهزيمة سريعا قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية القوية، والتي ستكون بداية استعادة أمل الصعود لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها مطلع العام المقبل بدولتي السويد وبولندا.

وأوضح أن منتخب مصر يمتلك جيل تاريخي قادر على الهيمنة على بطولات إفريقيا حتى عام 2030، حيث إن مصر لديها مجموعة مميزة من اللاعبين المصنفين عالميًا كما أن أبناء النيل لديهم أجيال صاعدة مميزة استطاعت مؤخرا التتويج بلقب بطولة العالم للناشئين وحصد برونزية بطولة العالم للشباب.

وحجز منتخب اليد مقعده في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد، بجانب التأهل إلى مونديال اليد المقبل، بعد الفوز على شقيقه الجزائري.

وحقق منتخب اليد الفوز على منتخب الجزائر، بنتيجة 34-19، في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، والمقامة حاليًا بالقاهرة.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من المباراة بفارق كبير، إذ نجح في الفوز بنتيجة 20 -8، في الشوط الثاني حاول منتخب الجزائر تقليص الفارق وحفظ ماء الوجه أمام منتخب الفراعنة الذي زاد من سرعة اللقاء وحسم الشوط الثاني لصالحة بنتيجة 34-19.

ونجح منتخب تونس في حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم والعبور إلى المربع الذهبي ببطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو، وتفوق منتخب المغرب على غينيا، واستطاع منتخب الرأس الأخضر الفوز على أنجولا، لتكتمل أضلاع المربع الذهبي بمصر وتونس وأنجولا والمغرب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news