جوريتسكا: دورتموند سيكون منافس بايرن ميونيخ الرئيس

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ.

يتوقع ليون جوريتسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني وجود منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال جوريتسكا (27 عاماً) لصحيفة «سبورت بيلد»: «في رأيي، دورتموند يقوم بعمل جيد لسنوات. دائماً يتطورون، يبيعون لاعبين عالميين ويكتشفون لاعبين جدداً. بالتأكيد سيكون دورتموند منافسنا الرئيس على اللقب مرة أخرى». ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند مطلع أكتوبر المقبل في الجولة التاسعة من البوندسليغا. وأوضح جوريتسكا أن بايرن ميونيخ مازال يهدف للتتويج بلقب الدوري مرة أخرى.

وقال: «في النهاية، فإن ما نريده هو الإثارة والتشويق. ولكن مع نهاية صحيحة لنا».

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