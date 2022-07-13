منتخب سورية يخسر ضربة البداية في "آسيوية السلة"

المصدر: جوني جبور-دبي

تعرض المنتخب السوري لكرة السلة إلى خسارة ثقيلة أمام نظيره الإيراني، بنتيجة (80-67)، في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا للمنتخبات المقامة حالياً في نسختها الـ 30، بضيافة العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

ولم يتمكن المنتخب السوري من مجاراة أداء منافسه الإيراني خاصة في المراحل الأولى للمباراة، بعد أن فرض لاعبوا إيران إيقاعهم على مجريات اللعب، ونيل الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (20-18 و22-20 و21-12)، والتي قابلها إكتفاء "نسور قاسيون" بنيل أفضلية خجولة في الربع الرابع (17-15) التي لم تكن كافية لهم بالعودة بنتيجة المباراة.

ويعاود المنتخبان السوري والإيراني يوم الجمعة المقبل، لاستكمال دوري المجموعات، لحساب الجولة الثانية، في مهمة صعبة لـ "نسور قاسيون" حين يواجه المنتخب الياباني القوي، وتسبقها في افتتاح الجولة لقاء المنتخبين الإيراني والكازاخستاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news