ناني يوقع مع ملبورن فيكتوري

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

التحق الجناح السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمنتخب البرتغالي لويس ناني بالدوري الأسترالي لكرة القدم، من أجل الدفاع عن ألوان ملبورن فيكتوري، في صفقة تُعتبر الأهم منذ سنوات بالنسبة لدوري «أي ليغ». ووقع ابن الـ35 عاماً عقداً مع الفريق الأسترالي لمدة عامين قادماً من فينيتسيا الإيطالي، الذي هبط في نهاية الموسم المنصرم إلى دوري الدرجة الثانية. وكان ناني مرتبطاً بفينيتسيا حتى نهاية موسم 2022-2023، لكن بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية فسخ الطرفان العقد بالتراضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news