برشلونة يتوقع قبول عرضه لضم ليفاندوفسكي هذا الأسبوع

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة تقدم بعرض جديد من أجل ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة «سبورت» أن برشلونة تواصل مع بايرن ميونيخ، وقدم عرضه الأخير لروبرت ليفاندوفسكي، مشيرة إلى أن «البارسا يتوقع أن هذا العرض سيتم قبوله، وأن ليفاندوفسكي سيكون لاعباً في الفريق الكتالوني بنهاية هذا الأسبوع».

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ في صيف عام 2023. وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

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