محمد صلاح ينزع «الكمامة» لرد تحية الجماهير التايلاندية.. استقبال تاريخي (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حظي نجم الكرة المصرية وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، باستقبال كبير عند وصوله إلى مطار العاصمة التايلاندية، بانكوك، رفقة بعثة فريقه ليفربول، لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد 2023/2022.

ولقى صلاح ترحابا شديدا، وهتف الجمهور فور رؤيتهم له، قائلين: «مو صلاح».

واستقبلت الجماهير محمد صلاح بحرارة وبحفاوة، كونه النجم الأول بالفريق الإنجليزي، وتقديرا لدوره ومساهمته مع الفريق في الفترة الماضية مع الفريق، واحتفالًا به لحصد جائزة هداف البريميرليغ، وجائزة أفضل صانع ألعاب بالدوري.

واضطر محمد صلاح لخلع الكمامة وإظهار وجهه للجماهير الغفيرة التي ظلت تهتف له خلال الاستقبال.

محمد صلاح يرفع القناع الواقي ليظهر وجهه للجماهير المحبه 👑❤ pic.twitter.com/zZQ1oV5qMb — MoSalah, LFC 🇪🇬🐐 (@z2hanysalah) July 10, 2022

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