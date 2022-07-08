ميلان يتعاقد مع «عامل توصيل» نهائياً

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

انتقل المهاجم البرازيلي جونيور ميسياس من مرحلة «عامل التوصيل» إلى نجم كرة القدم في الدوري الإيطالي، بعدما فعّل ميلان، حامل اللقب، الخميس، بند تعاقده معه نهائياً مقابل صفقة تقدر بـ4.5 ملايين يورو (نحو 4.5 ملايين دولار أميركي أيضاً)، بالإضافة إلى المكافآت.

وكان ميسياس (31 عاماً) قد وصل إلى ميلان في الصيف الماضي معاراً من كروتوني مع خيار التعاقد معه نهائياً، حيث أسهم في فوز «اللومباردي» بلقب «سيري أ»، بتسجيله خمسة أهداف في 26 مباراة محلية. وكان وصول ميسياس إلى أعلى مستويات عالم الكرة المستديرة مثيراً للإعجاب، نظراً لأنه بدأ مسيرته في إيطاليا مع الهواة منذ أكثر من عقد، وتحديداً مع نادي كازالي (2015-2017).

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