فيدال يتفاوض مع الفريق الأكثر شعبية في البرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

وصل لاعب وسط منتخب تشيلي لكرة القدم ارتورو فيدال، أول من أمس، إلى ريو دي جانيرو من أجل التفاوض مع فريق فلامنغو الأكثر شعبية في البرازيل، من أجل الانضمام إلى صفوفه حتى نهاية عام 2023.

وقال فيدال للصحافيين في المطار بعدما استُقبل من ممثلي النادي البرازيلي والعشرات من المشجعين: «أنا سعيد لوجودي هنا.. نحن الآن نجري مفاوضات».

وأوضح فيدال أنه سيحضر مباراة فلامنغو وديبورتيس توليما الكولومبي بملعب ماراكانا ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس (7-1).

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