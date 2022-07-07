عضلات محمد صلاح "فوتوشوب"! (صورة)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

مازح مدافع فريق ليفربول السابق وزينيت سان بطرسبورغ الروسي الحالي، الدولي الكرواتي ديان لوفرين، زميله السابق المصري محمد صلاح وعلّق على صورته التي نشرها أخيراً في حسابه الرسمي على "إنستغرام": ""100% فوتوشوب"، في إشارة إلى عضلات محمد صلاح!.

وكان صلاح قد نشر صورة خلال تواجده في جزر المالديف حيث يقضي هناك إجازته قبل بدء الموسم الجديد، استعرض فيها عضلاته تحت أشعة الشمس.

من جهته، تدخل مدافع تشيلسي السابق جون تيري ورد على لوفرين قائلاً: "ديان، لنكن منصفين، لو كان لدي جسد مثل هذا فلن أتوقف عن نشر الصور".

ويلفت محمد صلاح الأنظار دائماً باهتمامه بجسده وإبراز عضلاته وتلقى صوره على "انستغرام" تفاعلاً كبيراً خصوصاً أنه يحظى بمتابعة 51.8 ملايين متابع على هذا الحساب فقط.

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