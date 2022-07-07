دي ماريا إلى يوفنتوس

المصدر: روما - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، الأربعاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي توصل إلى اتفاق مع أنخيل دي ماريا (34 عاماً) ليضمه إلى صفوف الفريق بعقد لمدة عام واحد، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي قضى معه سبعة مواسم شهدت مشاركته في 295 مباراة سجل خلالها 92 هدفاً.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن من المتوقع أن يتواجد دي ماريا في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام التعاقد، ليصبح بذلك ثاني صفقة انتقال حر يبرمها يوفنتوس هذا الصيف.

وكان يوفنتوس حسم في يونيو الماضي تعاقده مع بول بوغبا، الذي سيكون في تورينو، السبت المقبل، لإتمام انتقاله للفريق بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

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