إنتر ميلان يضم المدافع بيلانوفا

المصدر: ميلانو - د.ب.أ

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، تعاقده مع المدافع الإيطالي راؤول بيلانوفا من فريق كالياري. وصعد بيلانوفا من قطاع الناشئين بنادي ميلان الذي قضى معه 13 موسماً، وعندما بلغ 19 عاماً، انتقل للعب في فرنسا، حيث انضم لصفوف بوردو.

وأوضح إنتر ميلان عبر موقعه الالكتروني أن بيلانوفا لم ينجح حينذاك في تحقيق الانطلاقة المأمولة، وسعى للعب بشكل منتظم، وهو ما دفعه للانتقال إلى فريق الدرجة الثانية الإيطالي بيسكارا.

وخاض بيلانوفا 30 مباراة وأصبح عنصراً أساسياً بفريق بيسكارا، ثم انضم إلى كالياري وقدم معه موسماً رائعاً وخاض 31 مباراة.

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