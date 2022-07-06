روما يخطف نجم ليل الفرنسي

المصدر: برلين - د.ب.أ

حسم نادي روما الإيطالي لكرة القدم، الذي يدربه جوزيه مورينيو، ثالثة صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع اللاعب الظهير الأيمن زكي شيليك من ليل الفرنسي.

وتردد أن شيليك، الذي وقع عقداً لمدة أربعة أعوام مع روما، كان ضمن اهتمامات مورينيو منذ أن كان الأخير مديراً فنياً لتوتنهام الإنجليزي. وجاء ضم شيليك بعد أن تعاقد روما بالفعل مع لاعب خط الوسط نيمانيا ماتيتش وحارس المرمى ميل سفيلار في صفقتي انتقال حر. وقال شيليك أمس: «إنه شرف بالنسبة لي أن ألعب لمثل هذا النادي المهم. لدي طموح هائل وأرغب في المساهمة في نجاح الفريق».

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