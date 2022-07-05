طائرة رونالدو معروضة للبيع.. هذا سعر رحلتها في الساعة الواحدة! (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عرض طائرته الخاصة للبيع مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، إذ يبحث عن طائرة أخرى تفوقها فخامة وحجماً على الرغم من أن الطائرة تتسع عشرة ركاب وتحتوي على كافة وسائل الراحة.

وقالت الصحيفة "ذا صن" إن طائرة رونالدو المعروضة للبيع من طراز (Gulf stream G200) وتبلغ سرعتها القصوى 560 ميلا في الساعة، كان قد اشتراها في عام 2015 بالسعر نفسه الذي يريد بيعها به.

ونشرت الصحيفة مواصفات الطائرة التي تحتوي على مقاعد رمادية اللون وطاولات من الخشب وتتوفر فيها كل وسائل الراحة للمسافر في الرحلات الطويلة ومطبخ، وقد تم تصنيع الطائرة في 2011.

وأوضحت أن رونالدو كان يؤجر هذه الطائرة في الأوقات التي لا يستخدمها بسعر يتراوح بين خمسة آلاف إلى 8500 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة، ويمتلك رونالدو طائرة خاصة ثانية من طراز (Gulfstream G650) تتسع لنحو 18 شخصا سيكتفي بها لحين شراء طائرة أخرى أكثر فخامة.

يذكر أن رونالدو لم يحدد وجهته المقبلة في ملاعب كرة القدم خصوصاً أنه يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد لأن الفريق لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في وقت تتحدث الصحف الأوروبية عن عروض تلوح بالأفق من تشيلسي وبايرن ميونيخ وانتر ميلان ونابولي وروما مع أنباء صادمة من الإعلام الإسباني حول إمكانية إبرام صفقة تاريخية بانتقاله إلى برشلونة.

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