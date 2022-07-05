تعرف إلى نتائج مباريات بطولة ويمبلدون للتنس

المصدر: وكالات

لم يجد الاسباني رافايل نادال المصنف رابعا اي صعوبة في بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندسشولب 6-4 و6-2 و7-6 (8-6) الاثنين.

ويسعى نادال الى احراز لقبه الثالث تواليا في بطولات الغراند سلام بعد تتويجه في استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ثم ببطولة رولان غاروس الشهر الماضي رافعا غلته الى 22 لقبا كبيرا.

وكان نادال تغلب على منافسه الهولندي ايضا في بطولة رولان غاروس الذي احرز لقبها للمرة الرابعة عشرة في مسيرته (رقم قياسي).

ولن تكون مواجهة نادال في الدور التالي سهلة امام الاميركي تايلور فريتس بعد ان هزمه الاخير في نهائي دورة انديان ويلز الأميركية في /مارس الماضي.

ونجح الماتادور الاسباني في كسر ارسال منافسه في الشوط العاشر وحسم المجموعة الاولى في صالحه في 42 دقيقة.

وتابع نادال حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في بطولات الغراند سلام (22 لقبا) افضليته في المجموعة الثانية وتقدم 3-صفر وحسمها بسهولة 6-2 في 38 دقيقة.

وفي المجموعة الثالثة تقدم نادال 5-3 والارسال في حوزته لانهاء المباراة لكن الهولندي نجح في كسر ارساله قبل ان يعادل النتيجة 5-5 ثم 6-6 وفرض شوطا فاصلا حسمه الاسباني بصعوبة 8-6 وفاز بالمباراة في ساعة و41 دقيقة.

ويسعى نادال لاحراز لقبه الثالث على عشب ويمبلدون بعد عامي 2008 و2010.

وقال نادال "من الناحية الشخصية، بلوغي ربع نهائي ويمبلدون بعد غياب عن البطولة في السنوات الثلاث الاخيرة امر رائع وبالتالي انا سعيد جدا، جدا".

واضاف "اعتقد اني لعبت بطريقة ايجابية حتى النهاية عندما خضت شوطا سيئا (خسر ارساله اواخر المجموعة الثالثة)".

وتغلب الاسترالي نيك كيريوس على الاميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-4 و7-6 (7-2) و3-6 و6-2.

وخلافا لتصرفاته السيئة في مباراته الاخيرة ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كان كيريوس هادئا طوال المباراة وخرج فائزا.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها كيريوس الدور ربع النهائي في ويمبلدون منذ 8 سنوات حيث سيواجه التشيلي كريستيان غارين، والاولى له في البطولات الكبرى منذ بطولة استراليا المفتوحة عام 2015.

واعتمد كيريوس على ارسالاته النظيفة التي بلغت 35 طوال المباراة على الرغم من اصابة في كتفه استدعت دخول الطبيب المعالج، وعلى خبرته لتخطي عقبة ناكاشيما.

وقال كيرويس "خضت العديد من المباريات خلال الشهر والنصف الاخيرين".

واعتبر كيريوس ان فوزه على نادال في باكورة مشاركاته في ويمبلدون عام 2014 عندما كان مصنفا في المركز 144 عالميا ساعده على تحقيق الانتصار خلال مباراة اليوم بقوله "خضت احدى افضل المباريات في مسيرتي عندما هزمت نادال. جميع هذه التجارب التي عشتها ساعدنني في الفوز اليوم".

هاليب تسحق بادوسا

وفي فئة السيدات، احتاجت الرومانية سيمونا هاليب الفائزة باللقب عام 2019 الى ساعة واحدة فقط لتسحق الاسبانية باولا بادوسا المصنفة رابعة 6-1 و6-2 وبلوغ الدور ربع النهائي.

وتلتقي هاليب المصنفة اولى عالميا سابقا، في الدور التالي مع الاميركية اماندا انيسيموفا الفائزة على الفرنسية ارموني تان 6-2 و6-3.

وقالت هاليب "بلوغ ربع النهائي يعني الكثير بالنسبة الي لا سيما بعد ان عانيت من الكثير من الاصابات ومن عدم الثقة بالنفس".

واضافت "ابذل جهودا كبيرة كل يوم. انا سعيدة جدا بالطريقة التي العب فيها حاليا. العب بثقة عالية بالنفس واستمتع بالتواجد على ارضية الملعب".

وبلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الاولى بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 7-5 و6-3 وستلتقي في الدور التالي الاسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على الفرنسية اليزيه كورنيه 4-6 و6-4 و6-3.

وكان كورنيه حققت مفاجأة من العيار الثقيل في الدور السابق باخراجها البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا منهية سلسلة من 37 انتصارا تواليا للاخيرة.

يذكر ان ريباكينا الروسية الاصل والتي حصلت على الجنسية الكازاخستانية عام 2018، لم تخسر اي مجموعة حتى الان في البطولة.

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