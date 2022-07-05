تريزيغيه يعود إلى الدوري التركي

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

يعود الجناح الدولي المصري محمود حسن (تريزيغيه) الى الدوري التركي لكرة القدم، للدفاع هذه المرة عن ألوان بطل الموسم المنصرم طرابزون سبور قادماً من أستون فيلا الإنجليزي.

ووصل ابن الـ27 عاماً الأحد الى اسطنبول لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع على العقد المتوقع أن تكون مدته لأربعة مواسم، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة. وسبق لنجم الأهلي السابق أن لعب في الدوري التركي موسم 2017-2018 مع قاسم باشا على سبيل الإعارة من أندرلخت البلجيكي الذي تخلى عنه نهائياً في الموسم التالي لصالح الفريق التركي.

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