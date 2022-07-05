كيسييه من ميلان إلى برشلونة حتى 2026

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

انتقل لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسييه، أمس، بشكل رسمي إلى برشلونة بعقد حتى صيف 2026، وفق ما أفاد النادي الكاتالوني، الذي حصل عليه من دون مقابل، نتيجة انتهاء عقده مع ميلان.

وقال وصيف بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي في بيان، «توصل برشلونة وفرانك كيسييه إلى اتفاق بشأن انضمام اللاعب لبرشلونة عقب انتهاء عقده مع ميلان»، مضيفاً «سيوقع اللاعب عقداً حتى 30 يونيو 2026، وستحدّد قيمة البند الجزائي لبيعه بـ500 مليون يورو».

وكانت صفقة انضمام العاجي إلى فريق المدرب تشافي هرنانديس محسومة منذ مارس الماضي، بعدما أجرى الفحص الطبي الروتيني.

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