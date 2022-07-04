نيمار يخون ميسي ويلعب مع رونالدو في فريق واحد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أصبحت أحلام جماهير كرة القدم قريبة من التحقق برؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار في فريق واحد، بعد الأنباء المتداولة في انجلترا حول انضمام كلا النجمين لفريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الأمر الذي يصفه مراقبون بأنه خيانة مرتقبة من نيمار لزميله الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاسيما أن رونالدو يعتبر الغريم التقليدي لأسطورة "التانغو".

وذكرت صحفية "إيفنينغ ستاندرد" بأن مالك تشيلسي الجديد تود بويلي التقى خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، في وقت جلس مع وكيل نيمار، وحصل على ردود إيجابية من كلا اللاعبين"، خصوصاً أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد لعدم تمكن الفريق من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في وقت يتطلع نيمار إلى مغادرة باريس سان جيرمان بحثاً عن الأضواء بعد أن قضى سنوات في ظل الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن مالك تشيلسي وعد المدرب الألماني توماس توخيل بإبرام ست صفقات يتقدمها نيمار ورونالدو.

يذكر أن ثنائية نيمار ورونالدو في حل تم الجمع بينهما في فريق واحد ستكون تاريخية على شاكلة الثنائية المبهرة التي صنعها نيمار مع ميسي في برشلونة في 2015 حين توج وقتها بدوري أبطال أوروبا.

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