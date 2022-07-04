تقديم موعد نهائي كرة القدم بدورة ألعاب البحر المتوسط

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

قرّرت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية فعالياتها بمدينة وهران غربي الجزائر، أمس، تقديم موعد المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم، لتُقام اليوم الإثنين بدلاً من يوم غد الثلاثاء على الملعب الأولمبي «ميلود هدفي».

وأرجع المنظمون هذا القرار، استجابة لطلب القائمين على حفل الختام بوضع الملعب تحت تصرفهم، قبل 48 ساعة من ختام المنافسات.

ويجمع نهائي مسابقة كرة القدم بين منتخب فرنسا الفائز في نصف النهائي على تركيا 2- صفر، ومنتخب إيطاليا الذي فاز على منتخب المغرب 2- 1.

ويتنافس المنتخبان المغربي والتركي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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