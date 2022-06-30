خيسيه ينضم إلى أنقرة غوجو التركي

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب.

أعلن نادي أنقرة غوجو الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى في تركيا لكرة القدم تعاقده مع الجناح الأيسر الدولي الإسباني السابق خيسيه رودريغيس رويس.

وقال نادي أنقرة في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً وقع عقداً لمدة عام مع إمكانية التمديد لعام إضافي. ولعب خيسيه الموسم الماضي مع لاس بالماس من الدرجة الثانية في إسبانيا، والذي سبق له أن لعب في صفوفه على سبيل الإعارة في النصف الأول من عام 2017. وبدأ خيسيه (5 مباريات دولية) مسيرته الكروية مع ريال مدريد حيث لعب مع الفريق الرديف في الفترة بين 2011 و2013.

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