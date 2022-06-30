برشلونة يعرض 40 مليون يورو على «بايرن» للتخلي عن ليفاندوفسكي

المصدر: برلين - أ.ف.ب.

رفع برشلونة الإسباني من قيمة العرض المقدم لبايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، من أجل التخلي عن هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى 40 مليون يورو، وفق ما أفادت الأربعاء، وسائل إعلام عدة، أبرزها صحيفة «بيلد» الألمانية.

وتقدم برشلونة في بادئ الأمر بعرض قدره 32 مليون يورو، ثم رفعه إلى 35 مليوناً قبل أن يصل الآن إلى 40 مليوناً، فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليوناً للتخلي عن ابن الـ34 عاماً الفائز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم مرتين (2020 و2021)، حسب «بيلد».

وفي ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، قد يكون التعاقد مع ليفاندوفسكي مرتبطاً بصفقات أخرى، بينها رحيل الهولندي فرنكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد، في صفقة تقدر قيمتها بـ65 مليون يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news