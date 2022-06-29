العراقي أحمد إبراهيم يختار "أربيل" في محطته التاسعة

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف قائد المنتخب العراقي أحمد إبراهيم عن تعاقده مع نادي أربيل لتمثيله في الموسم المقبل لدوري المحترفين العراقي والذي سيتم تدشينه مطلع سبتمبر المقبل قادما إليه من نادي القوة الجوية.

ويعد فريق أربيل هو الفريق التاسع الذي يلعب له أحمد إبراهيم في مسيرته الكروية منها أربع اندية إماراتية وهي الوصل والظفرة وعجمان والإمارات، بينما لعب مع أندية العربي القطري والاتفاق السعودي وصلاح الدين والقوة الجوية في العراقـ.

وقال أحمد إبراهيم لـ "الإمارات اليوم:": "أتطلع الى خوض تجربة جديدة في مسيرتي الكروية وأسعى من خلالها الى تقديم أفضل المستويات لدعم تطلعات نادي أربيل وجمهوره ".

يذكر أن اللاعب أحمد إبراهيم نجح بتجاوز الرقم 100 في عدد المباريات الدولية التي خاضها مع " اسود الرافدين".

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