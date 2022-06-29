على طريقة محمد صلاح.. تجاهل وتكريم ووزير الرياضة المصري يكشف السبب (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أنهت وزارة الشباب والرياضة المصرية أزمة النجم المصري علي زين لاعب منتخب مصر الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة الإسباني، بعدما كان قد كشف عن غضبه من التجاهل الذي لاقاه من المسؤولين عن الرياضة المصرية عقب وصوله إلى مطار القاهرة، وهو ما حدث من قبل مع النجم المصري محمد صلاح أيضاً عقب وصوله إلى القاهرة بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول للمرة الثالثة في تاريخه.

وعلى طريقة محمد صلاح الذي تم تجاهل استقباله في مطار القاهرة وتم تكريمه بعدها في مباراة المنتخب المصري، صرح وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، مجدداً أن ما حدث هو سوء تنسيق فقط، مؤكدا أنه سيتم تكريم اللاعب بعد حصوله مع برشلونة على دوري أبطال أوروبا، وقامت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بتكريم علي زين، قبل سفره مع بعثة منتخب مصر إلى الجزائر، وأكد أشرف صبحي سعادته بتكريم علي زين، مشيرا إلى أنه يعد سفيرا للرياضة المصرية في المحافل الدولية، وله كل الدعم والتقدير من الدولة.

وكان علي زين قد عبر عن غضبه من عدم استقباله في مطار القاهرة، بعد عودته إلى مصر وكتب على صفحته الشخصية: "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار، كونك بطلا مصرياً فائزاً بدوري أبطال أوروبا، ويتم تجاهلك تجاهلا تاماً، دون أن تجد من يستقبلك في المطار"، وذلك بعد أن حقق مع برشلونة، خماسية تاريخية هذا الموسم من خلال الفوز بكأس السوبر المحلي، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وكأس سوبر كتالونيا، ودوري أبطال أوروبا.

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