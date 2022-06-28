منتخب المغرب يتوج ببطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات

المصدر: محمد فاضل – دبي

توج منتخب المغرب بطلا لكأس العرب في كرة قدم الصالات بعد فوزه على نظيره العراقي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وحضر التتويج نائب وزير الرياضة بدر عبد الرحمن القاضي وسفيري المغرب والعراق في المملكة العربية السعودية.

وفي الجوائز الفردية نال حارس مرمى منتخب العراق زاهر هادي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، ونال لاعب منتخب الكويت عبد الرحمن الطويل جائزة هداف البطولة، وذهبت جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية إلى المغربي أنس العيان ونال منتخب مصر جائزة اللعب النظيف.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا من قبل لاعبي المنتخب المغربي في معظم مجريات المباراة حيث انتهى الشوط الاول بهدف نظيف قبل ان يسجل لاعبو المغرب هدفين متتاليين، وكان منتخب المغرب قد وصل للنهائي بعد فوزه على نظيره المصري (5-2) بينما صعد العراق الى النهائي بفوزه على الكويت (2-1).

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