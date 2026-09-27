راشد عبدالرحمن: كأس الخليج تغيّرت كثيراً بعد 2007.. أصبحت أقوى وأجمل وأكثر متابعة

أكد لاعب منتخب الإمارات السابق راشد عبدالرحمن، الذي أسهم في تتويج «الأبيض» بلقب «خليجي 18» عام 2007، أن بطولات كأس الخليج تغيّرت كثيراً منذ تلك النسخة، وأصبحت أقوى وأجمل أداءً، وأكثر متابعة من جميع أفراد العائلة، ولم تعد محصورة على فئة واحدة، كما أصبحت مستويات المنتخبات أكثر تقارباً.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في السابق، كان بالإمكان توقع طرفي المباراة النهائية منذ بداية البطولة في كثير من الأحيان، وكانت بعض المنتخبات تعتمد على نجم واحد يتحمل العبء الأكبر. اليوم، يضم كل منتخب عددا من اللاعبين المميزين، وأصبح من الصعب استبعاد أي فريق من المنافسة مبكراً».

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي منحت الجمهور مساحة أوسع لمتابعة أخبار المنتخبات واللاعبين والتفاعل مع المباريات، وأسهمت، إلى جانب التغطية الإعلامية، في إبراز المواهب وزيادة الاهتمام بالبطولة. وأشاد بتنامي الحضور في المدرجات، خصوصًا من جماهير المنتخب المضيف، مؤكدًا أن هذا التفاعل يمنح كأس الخليج أجواءها الخاصة، ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

ورأى عبدالرحمن أن المنتخب الإماراتي يملك أفضلية في المنافسة، استنادًا إلى النضج الفني للاعبيه، ووجود عناصر مميزة، والتجانس بينهم، فضلًا عن خبرة المدرب زلاتكو داليتش. وشدد على أن ترجمة هذه المقومات إلى نتائج تقع على عاتق اللاعبين داخل الملعب.

وقال: «نطلب من اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم. زلاتكو مدرب كبير، ولا يحتاج إلى اختبار لإثبات قدراته، لكن المباريات تُحسم بما يقدمه اللاعبون من أداء وتركيز».

ووصف عبدالرحمن كأس الخليج بأنها «تجمع للأشقاء ومنافسة للأسرة الخليجية»، مستعيدًا أجواء «خليجي 18» التي استضافتها الإمارات، وقال إن وقوف الجميع على قلب واحد كان من أسباب نجاح تلك النسخة وتتويج «الأبيض» بلقبه الأول.