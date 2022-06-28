كلب يوقف مباراة للسيدات.. وهكذا عاملته اللاعبات! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تسبب كلب في إيقاف مباراة لكرة القدم النسائية بين منتخبي فنزويلا وتشيلي بعدما اقتحام أرضية الملعب رافضاً الخروج من الملعب قبل أن تتمكن إحدى اللاعبات في السيطرة عليه وحمله بعيداً عن المستطيل الأخضر وسط صيحات وتشجيعات الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ولقي الفيديو المتداول عبر مواقع رياضية ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً لطرافته خصوصاً أن الكلب داعب اللاعبات وكان ودوداً.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فنزويلا بهدف نظيف.

كلب يتسبب في توقف مباراة بين منتخبي تشيلي وفنزويلا للسيدات.#العربية_رياضة pic.twitter.com/woZBFctKeJ — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) June 27, 2022

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