محمد عبده يغضب جماهير الأهلي بتصريح مستفز (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطرب السعودي محمد عبده اعتبرته جماهير أهلي جدة مستفزاً لها خصوصاً بعد هبوط الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه على الرغم من أنه كان قبل سبع سنوات متوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر الفيديو فنان العرب محمد عبده في مقابلة سابقة مع قناة العربية وهو يعترف بأنه تحول من تشجيع فريق الأهلي إلى مؤازرة نظيره الوحدة طلباً للفرح خصوصاً بعد النتائج السلبية المتواصلة للأهلي، وقال رداً على سؤال المذيعة له فيما إذا كان مشجع أهلاوي كما هو معروف عنه: "لا بطلت أنا وحداوي.. أريد أن أفرح.. الوحدة يحقق لي الفرح بالحصول على كأس كل سنتين بمعنى أن الفريق يهبط ثم يحصل على كأس دوري الدرجة الأولى ثم يعود للمحترفين".

محمد عبده بطل تشجيع الأهلي pic.twitter.com/y0wXrggQkj — زعيم آسيا 🇸🇦 (@saudi4012) June 27, 2022

يذكر أن الأهلي هبط رسمياً أمس الاثنين بعد تعادله مع الشباب بدون أهداف في ختام مباريات الأسبوع الـ30 الأخير من الدوري السعودي للمحترفين إذ خذلته هذه النتيجة وكذلك تعادل الباطن مع الاتحاد ليضمن الأول البقاء.

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