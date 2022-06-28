الأهلي يتأهل لمواجهة بتروجيت في كأس مصر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

بلغ الأهلي الدور نصف النهائي لنسخة 2020-2021 المؤجلة من مسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوزه، أول من أمس، على بيراميدز 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.

وتقدم الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر (18)، وأضاف البديل حسام حسن الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مسجلاً أول أهدافه مع فريقه الجديد منذ انتقاله إليه من سموحة مطلع الموسم الحالي، قبل أن يرد بيراميدز متأخراً من ركلة جزاء لرمضان صبحي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وتخلص الأهلي، الفائز بلقب النسخة الأخيرة موسم 2019-2020، من عقدته أمام بيراميدز الذي أقصاه من ربع نهائي المسابقة موسم 2017-2018 وثمن النهائي موسم 2018-2019.

ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع فريق الدرجة الثانية بتروجيت الذي بلغ دور الأربعة في 29 أبريل 2021 بفوزه حينها على وادي دجلة 2-1.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت في المباراة النهائية الزمالك الذي تغلب الخميس الماضي على أسوان 2-1 في دور الأربعة.

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