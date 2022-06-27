لقطة مؤثرة لفرحة أم مصرية بفوز ابنها ببطولة العالم (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

لم تتمالك والدة البطل المصري مصطفى عسل نفسها من الفرحة بفوز ابنها بلقب بطولة الثمانية الكبار في الاسكواش «PSA world tour finals» لموسم 2021-2022، ونزلت إلى أرض الملعب لعناق ابنها بعد سجوده على أرض الملعب.

وكان النجم المصري قد نجح في الفوز على نظيره النيوزلاندي بول كول، المصنف الثاني عالميا- بنتيجة (3-0) بعد أن كان قد حجز مقعده في نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه على فرج في منافسات نصف النهائي، فيما وصلت بول كول لنهائي البطولة بعد الفوز على نظيره محمد الشوربجي.

واظهرت بعض اللقطات فرحة اللاعب المصري بعد الفوز ثم السجود على أرض الملعب وإذ بوالدته، تنزل إلى أرض الملعب ليفاجئ بها النجم المصري بعد انتهاء سجوده وشكره عقب تحقيق الفوز، ويعانقها في مشهد مؤثر لجميع من شاهد المباراة النهائية، وذلك في البطولة التي اقيمت بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر في مصر بمجموع جوائز 400 ألف دولار أمريكي لمنافسات الرجال والسيدات.

وسبق وتوج النجم المصري مصطفى عسل الشهر الماضي بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

🚨🚨 فـيـديـو الـمـوسـم 😍😍😍 والـدة مـصـطـفـى عـسـل تـقـتـحـم الـمـلـعـب لـعـنـاقـه ومـشـاركـتـه فـرحـة الـتـتـويـج بـنـهـائـيـات الـجـولـة الـعـالـمـيـة لـلإسـكـواش أقـوى بـطـولات الـلـعـبـة 👩‍👦👩‍👦👩‍👦👩‍👦🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/vl5EDULF6U — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) June 26, 2022

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